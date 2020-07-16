Пандемія: у Бразилії зафіксували майже 40 тисяч нових випадків COVID-19, загалом - майже 1 млн 970 тисяч хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Бразилії за добу збільшилася на 39 924, їх загальна кількість склала 1 966 748. Про це свідчать опубліковані в середу ввечері дані МОЗ південноамериканської країни, повідомляє УНН.
За минулу добу зафіксовано 1 233 летальні випадки від захворювань, викликаних коронавірусом. В цілому померли 75 366 осіб, видужали понад 1,2 млн пацієнтів.
Бразилія, де перший випадок зараження коронавірусом був підтверджений 26 лютого, посідає друге місце в списку країн з найбільшою кількістю інфікованих і смертей в результаті зараження, поступаючись лише США.
У МОЗ Бразилії раніше прогнозували, що ситуація стабілізується до липня, а в серпні почнеться поступове уповільнення темпів поширення інфекції. За оцінками відомства, в червні країна вийшла на плато за кількістю смертей.