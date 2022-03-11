Пандемия продолжается: Минздрав разъяснил как украинцам пройти вакцинацию в Европе

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Пандемия COVID-19 все еще продолжается. Вакцинация - это единственный способ защитить себя от тяжелых последствий болезни и смерти, информирует Минздрав, передает УНН. Во многих странах до сих пор действуют определенные ограничения из-за пандемии COVID-19.

Детали

Как прививаться против COVID-19 в разных странах:

Польша

Доступны вакцины:

  • Johnson&Johnson (однодозная);
  • Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день).

Полный курс прививки в Польше считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы:

  • Документ, удостоверяющий личность. Например, паспорт, временное удостоверение личности иностранца (TZTC).

Процедура регистрации

Обратитесь в ближайшую поликлинику, напишите заявление и встаньте на учет. В регистратуре вам предоставят контактные данные терапевта, информацию о медицинских услугах.

Врач выдает направление на вакцинацию через приложение salon.gov.pl. В поле "Данные пациента" (Dane pacjenta) надо выбрать "Другой идентификатор" (Inny identyfikator) (вместо "Номер PESEL") и ввести номер документа, которым пользуется иностранец.

Имея электронное направление, вы можете зарегистрироваться на вакцинацию одним из двух способов:

  • По телефону доверия 989;
  • Непосредственно в удобном для вас пункте вакцинации.

При регистрации не забудьте указать номер документа, указанный в электронном направлении!

Румыния

Доступны вакцины:

  • Johnson&Johnson (однодозная);
  • Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день).

Полный курс прививки в Румынии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы:

  • Заграничный паспорт;
  • На месте вакцинации заполнить анкету с личными данными (фамилия и имя, номер паспорта, страна).
  • Процедура регистрации.

На официальном сайте правительства Румынии vaccinare-covid.gov.го вы найдете карту всех пунктов вакцинации - с точным адресом и информацией о наличии вакцины.

Словакия

Доступны вакцины

  • Johnson&Johnson (однодозная);
  • Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день);
  • Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день - 3 месяца).

Полный курс прививки в Словакии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы:

  • Документ, удостоверяющий личность.

Процедура регистрации

Детали регистрации доступны на сайте:https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Сайт доступен только на территории Словакии, то есть в Украине он не открывается.

Также детали относительно вакцинации доступные по номеру: +421 2 32 353 030

Молдова

Доступны вакцины:

  • Johnson&Johnson (однодозная);
  • Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день);
  • Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3-4 недели);
  • Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день - 3 месяца).

Полный курс прививки в Молдове считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Детали вакцинации иностранцев пока неизвестны.

Узнать больше можно по номеру горячей линии Министерства здравоохранения Молдовы 0 800 12300.

Венгрия

Доступны вакцины:

  • Johnson&Johnson (однодозная);
  • Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день);
  • Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3-4 недели);
  • Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день - 3 месяца).

Полный курс прививки в Венгрии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы:

  • Документ, удостоверяющий личность.

Процедура регистрации.

Иностранцы могут зарегистрироваться на правительственном сайте о прививках https://vakcinainfo.gov.hu/

Чехия

Доступны вакцины:

  • Johnson & Johnson (однодозная);
  • Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день);
  • Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);
  • Вакцина Novavax (две дозы с интервалом в 3-4 недели).

Полный курс прививки в Чехии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы:

  • Документ, удостоверяющий личность;
  • Деньги.

ВАЖНО: вакцинация в Чехии для иностранцев платная и стоит ориентировочно 400 крон/15 евро (цена зависит от пункта вакцинации).

Процедура регистрации

Узнать о расположении пунктов прививок можно здесь https://registrace.mzcr.cz/samoplatci.

А записаться на вакцинацию здесь https://registrace.mzcr.cz/.

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