Пандемия продолжается: Минздрав разъяснил как украинцам пройти вакцинацию в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Пандемия COVID-19 все еще продолжается. Вакцинация - это единственный способ защитить себя от тяжелых последствий болезни и смерти, информирует Минздрав, передает УНН. Во многих странах до сих пор действуют определенные ограничения из-за пандемии COVID-19.
Детали
Как прививаться против COVID-19 в разных странах:
Польша
Доступны вакцины:
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- Johnson&Johnson (однодозная);
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- Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней);
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- Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);
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- Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день).
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Полный курс прививки в Польше считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Необходимые документы:
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- Документ, удостоверяющий личность. Например, паспорт, временное удостоверение личности иностранца (TZTC).
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Процедура регистрации
Обратитесь в ближайшую поликлинику, напишите заявление и встаньте на учет. В регистратуре вам предоставят контактные данные терапевта, информацию о медицинских услугах.
Врач выдает направление на вакцинацию через приложение salon.gov.pl. В поле "Данные пациента" (Dane pacjenta) надо выбрать "Другой идентификатор" (Inny identyfikator) (вместо "Номер PESEL") и ввести номер документа, которым пользуется иностранец.
Имея электронное направление, вы можете зарегистрироваться на вакцинацию одним из двух способов:
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- По телефону доверия 989;
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- Непосредственно в удобном для вас пункте вакцинации.
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При регистрации не забудьте указать номер документа, указанный в электронном направлении!
Румыния
Доступны вакцины:
-
- Johnson&Johnson (однодозная);
-
- Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней);
-
- Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);
-
- Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день).
-
Полный курс прививки в Румынии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Необходимые документы:
-
- Заграничный паспорт;
-
- На месте вакцинации заполнить анкету с личными данными (фамилия и имя, номер паспорта, страна).
-
- Процедура регистрации.
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На официальном сайте правительства Румынии vaccinare-covid.gov.го вы найдете карту всех пунктов вакцинации - с точным адресом и информацией о наличии вакцины.
Словакия
Доступны вакцины
-
- Johnson&Johnson (однодозная);
-
- Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней);
-
- Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);
-
- Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день);
-
- Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день - 3 месяца).
-
Полный курс прививки в Словакии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Необходимые документы:
-
- Документ, удостоверяющий личность.
-
Процедура регистрации
Детали регистрации доступны на сайте:https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Сайт доступен только на территории Словакии, то есть в Украине он не открывается.
Также детали относительно вакцинации доступные по номеру: +421 2 32 353 030
Молдова
Доступны вакцины:
-
- Johnson&Johnson (однодозная);
-
- Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);
-
- Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день);
-
- Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3-4 недели);
-
- Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день - 3 месяца).
-
Полный курс прививки в Молдове считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Детали вакцинации иностранцев пока неизвестны.
Узнать больше можно по номеру горячей линии Министерства здравоохранения Молдовы 0 800 12300.
Венгрия
Доступны вакцины:
-
- Johnson&Johnson (однодозная);
-
- Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней);
-
- Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);
-
- Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день);
-
- Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3-4 недели);
-
- Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день - 3 месяца).
-
Полный курс прививки в Венгрии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Необходимые документы:
-
- Документ, удостоверяющий личность.
-
Процедура регистрации.
Иностранцы могут зарегистрироваться на правительственном сайте о прививках https://vakcinainfo.gov.hu/
Чехия
Доступны вакцины:
-
- Johnson & Johnson (однодозная);
-
- Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день);
-
- Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней);
-
- Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);
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- Вакцина Novavax (две дозы с интервалом в 3-4 недели).
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Полный курс прививки в Чехии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Необходимые документы:
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- Документ, удостоверяющий личность;
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- Деньги.
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ВАЖНО: вакцинация в Чехии для иностранцев платная и стоит ориентировочно 400 крон/15 евро (цена зависит от пункта вакцинации).
Процедура регистрации
Узнать о расположении пунктов прививок можно здесь https://registrace.mzcr.cz/samoplatci.
А записаться на вакцинацию здесь https://registrace.mzcr.cz/.