Пандемия продолжается: Минздрав разъяснил как украинцам пройти вакцинацию в Европе

Детали

Как прививаться против COVID-19 в разных странах:

Польша

Доступны вакцины:



Johnson&Johnson (однодозная);



Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней);



Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);



Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день).



Полный курс прививки в Польше считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы:



Документ, удостоверяющий личность. Например, паспорт, временное удостоверение личности иностранца (TZTC).



Процедура регистрации

Обратитесь в ближайшую поликлинику, напишите заявление и встаньте на учет. В регистратуре вам предоставят контактные данные терапевта, информацию о медицинских услугах.

Врач выдает направление на вакцинацию через приложение salon.gov.pl. В поле "Данные пациента" (Dane pacjenta) надо выбрать "Другой идентификатор" (Inny identyfikator) (вместо "Номер PESEL") и ввести номер документа, которым пользуется иностранец.

Имея электронное направление, вы можете зарегистрироваться на вакцинацию одним из двух способов:



По телефону доверия 989;



Непосредственно в удобном для вас пункте вакцинации.



При регистрации не забудьте указать номер документа, указанный в электронном направлении!

Румыния

Доступны вакцины:



Johnson&Johnson (однодозная);



Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней);



Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);



Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день).



Полный курс прививки в Румынии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы:



Заграничный паспорт;



На месте вакцинации заполнить анкету с личными данными (фамилия и имя, номер паспорта, страна).



Процедура регистрации.



На официальном сайте правительства Румынии vaccinare-covid.gov.го вы найдете карту всех пунктов вакцинации - с точным адресом и информацией о наличии вакцины.

Словакия

Доступны вакцины



Johnson&Johnson (однодозная);



Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней);



Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);



Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день);



Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день - 3 месяца).



Полный курс прививки в Словакии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы:



Документ, удостоверяющий личность.



Процедура регистрации

Детали регистрации доступны на сайте:https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Сайт доступен только на территории Словакии, то есть в Украине он не открывается.

Также детали относительно вакцинации доступные по номеру: +421 2 32 353 030

Молдова

Доступны вакцины:



Johnson&Johnson (однодозная);



Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);



Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день);



Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3-4 недели);



Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день - 3 месяца).



Полный курс прививки в Молдове считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Детали вакцинации иностранцев пока неизвестны.

Узнать больше можно по номеру горячей линии Министерства здравоохранения Молдовы 0 800 12300.

Венгрия

Доступны вакцины:



Johnson&Johnson (однодозная);



Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней);



Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);



Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день);



Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3-4 недели);



Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день - 3 месяца).



Полный курс прививки в Венгрии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы:



Документ, удостоверяющий личность.



Процедура регистрации.

Иностранцы могут зарегистрироваться на правительственном сайте о прививках https://vakcinainfo.gov.hu/

Чехия

Доступны вакцины:



Johnson & Johnson (однодозная);



Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день);



Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней);



Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней);



Вакцина Novavax (две дозы с интервалом в 3-4 недели).



Полный курс прививки в Чехии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы:



Документ, удостоверяющий личность;



Деньги.



ВАЖНО: вакцинация в Чехии для иностранцев платная и стоит ориентировочно 400 крон/15 евро (цена зависит от пункта вакцинации).

Процедура регистрации

Узнать о расположении пунктов прививок можно здесь https://registrace.mzcr.cz/samoplatci.

А записаться на вакцинацию здесь https://registrace.mzcr.cz/.