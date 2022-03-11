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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Пандемія триває: МОЗ роз'яснило як україцям пройти вакцинацію в Європі

Пандемія триває: МОЗ роз'яснило як україцям пройти вакцинацію в Європі

Київ • УНН

 • 165657 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Пандемія COVID-19 усе ще триває. Вакцинація — це єдиний спосіб захистити себе від тяжких наслідків хвороби і смерті, інформує МОЗ, передає УНН. У багатьох країнах досі діють певні обмеження через пандемію COVID-19.

Деталі

Як вакцинуватись проти COVID-19 в різних країнах:

Польща

Доступні вакцини:

  • Johnson&Johnson (однодозна);
  • Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день).

Повний курс щеплення в Польщі вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Необхідні документи:

  • документ, що посвідчує особу. Наприклад, паспорт, тимчасове посвідчення особи іноземця (TZTC).

Процедура реєстрації

Зверніться до найближчої поліклініки, напишіть заяву та встаньте на облік. У реєстратурі вам нададуть контактні дані терапевта, інформацію про медичні послуги.

Лікар видає направлення на вакцинацію через додаток salon.gov.pl. У полі "Дані пацієнта" (Dane pacjenta) треба вибрати "Інший ідентифікатор» (Inny identyfikator) (замість "Номер PESEL") та ввести номер документа, яким користується іноземець.

Маючи електронне направлення, ви можете зареєструватися на вакцинацію одним із двох способів:

  • за телефоном довіри 989;
  • безпосередньо у зручному для вас пункті вакцинації.

Під час реєстрації не забудьте зазначити номер документа, вказаний на електронному направленні!

Румунія

Доступні вакцини:

  • Johnson&Johnson (однодозна);
  • Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день).

Повний курс щеплення в Румунії вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Необхідні документи:

  • закордонний паспорт;
  • на місці вакцинації заповнити анкету з особистими даними (прізвище та ім'я, номер паспорта, країна).
  • Процедура реєстрації.

На офіційному сайті уряду Румунії vaccinare-covid.gov.го ви знайдете карту всіх пунктів вакцинації – з точною адресою та інформацією про наявні вакцини.

Словаччина

Доступні вакцини

  • Johnson&Johnson (однодозна);
  • Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);
  • Sputnik V (дві дози з інтервалом у 21 день-3 місяці).

Повний курс щеплення в Словаччині вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Необхідні документи:

  • документ, що посвідчує особу.

Процедура реєстрації

Деталі реєстрації доступні на сайті: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Сайт доступний лише на території Словаччини, тобто в Україні він не відкривається.

Також деталі щодо вакцинації доступні за номером: +421 2 32 353 030

Молдова

Доступні вакцини:

  • Johnson&Johnson (однодозна);
  • Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);
  • Sinopharm/Beijing (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні);
  • Sputnik V (дві дози з інтервалом у 21 день-3 місяці).

Повний курс щеплення в Молдові вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.
Деталі вакцинації іноземців наразі невідомі.

Дізнатись більше можна за номером гарячої лінії Міністерства охорони здоров’я Молдови 0 800 12300.

Угорщина

Доступні вакцини:

  • Johnson&Johnson (однодозна);
  • Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);
  • Sinopharm/Beijing (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні);
  • Sputnik V (дві дози з інтервалом у 21 день-3 місяці).

Повний курс щеплення в Угорщині вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Необхідні документи:

  • документ, що посвідчує особу.

Процедура реєстрації.

Іноземці можуть зареєструватись на урядовому сайті про щеплення https://vakcinainfo.gov.hu/

Чехія

Доступні вакцини:

  • Johnson & Johnson (однодозна);
  • Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);
  • Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);
  • Вакцина від Novavax (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні).

Повний курс щеплення в Чехії вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Необхідні документи:

  • документ, що посвідчує особу;
  • гроші.

ВАЖЛИВО: вакцинація у Чехії для іноземців платна і коштує орієнтовно 400 крон/ 15 євро (ціна залежить від пункту вакцинації).

Процедура реєстрації

Дізнатись про розташування пунктів щеплень можна тут https://registrace.mzcr.cz/samoplatci.

А записатись на вакцинацію тут https://registrace.mzcr.cz/.

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