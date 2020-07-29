Пандемия: премьер Италии предложил продолжить ЧС в стране до 15 октября из-за COVID-19

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил парламенту продлить срок действия режима чрезвычайной ситуации в стране до 15 октября, отмечает УНН со ссылкой на издание La Repubblica.

“Продление режима чрезвычайной ситуации является неизбежной и оправданной мерой, поскольку вирус по-прежнему циркулирует в стране”, — сказал Конте во вторник вечером во время своего выступления в Сенате республики.

Стремясь обосновать свою позицию, политик пояснил, что без продления режима ЧС утратят силу действующие в настоящее время 38 распоряжений правительства, без которых вести борьбу с распространением коронавируса в Италии будет крайне затруднительно. Конте также обратился к историческому опыту использования данной меры.

“Начиная с 2014 года вплоть до сегодняшнего дня режим чрезвычайной ситуации в Италии вводился 154 раза и в 84 случаях продлевался”, — отметил Конте.

Премьер-министр также предложил парламенту разделить с ним ответственность за принятие этого решения. “Я обращаюсь к парламентскому большинству и оппозиции, поскольку по данному вопросу не стоит придерживаться мнения, предопределенного идеологической и партийной принадлежностью”, — сказал Конте. Он также выразил надежду на одобрение парламентариями решения о продлении режима ЧС, так как оно будет иметь важные последствия для всей страны.

Представители парламентской оппозиции высказались против намерений премьер-министра. “Боюсь, что единственная чрезвычайная ситуация, в которой в настоящее время находится Италия, — это та ситуация, когда правительственное большинство не знает, где бы еще удариться головой о стену”, — заявил лидер партии “Лига” и бывший вице-премьер страны Маттео Сальвини.

Глава партии “Братья Италии” Джорджа Мелони также выразила свое недовольство предложением Конте. Мысль о том, что без режима ЧС правительство не сможет принимать распоряжения и вносить законопроекты в парламент, она назвала “наглой ложью” и “пугающим дрейфом в сторону от свободы”.

Режим чрезвычайной ситуации в Италии, объявленный правительством 31 января в целях активизации общенациональных усилий для борьбы с распространением коронавируса, истекает 31 июля. На данный момент суммарное число инфицированных в стране составляет 246 488, умерли 35 123 человека.

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