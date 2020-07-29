Пандемія: прем'єр Італії запропонував продовжити НС у країні до 15 жовтня через COVID-19

“Продовження режиму надзвичайної ситуації є неминучим і виправданим заходом, оскільки вірус як і раніше циркулює в країні”, — сказав Конте у вівторок увечері під час свого виступу в Сенаті республіки.

Прагнучи обгрунтувати свою позицію, політик пояснив, що без продовження режиму НС втратять силу діючі в даний час 38 розпоряджень уряду, без яких вести боротьбу з поширенням коронавірусу в Італії буде вкрай важко. Конте також звернувся до історичного досвіду використання цього заходу.

“Починаючи з 2014 року аж до сьогоднішнього дня режим надзвичайної ситуації в Італії вводився 154 рази і в 84 випадках продовжувався”, — зазначив Конте.

Прем’єр-міністр також запропонував парламенту розділити з ним відповідальність за прийняття цього рішення. “Я звертаюся до парламентської більшості і опозиції, оскільки з даного питання не варто дотримуватися думки, зумовленої ідеологічною та партійною приналежністю”, — сказав Конте. Він також висловив надію на схвалення парламентарями рішення про продовження режиму НС, так як воно буде мати важливі наслідки для всієї країни.

Представники парламентської опозиції висловилися проти намірів прем’єр-міністра. “Боюся, що єдина надзвичайна ситуація, в якій в даний час знаходиться Італія, — це та ситуація, коли урядова більшість не знає, де б ще вдаритися головою об стіну”, — заявив лідер партії “Ліга” і колишній віце-прем’єр країни Маттео Сальвіні.

Глава партії “Брати Італії” Джорджа Мелоні також висловила своє невдоволення пропозицією Конте. Думка про те, що без режиму НС уряд не зможе приймати розпорядження та вносити законопроекти в парламент, вона назвала “нахабною брехнею” і “страшним дрейфом в бік від свободи”.

Режим надзвичайної ситуації в Італії, оголошений урядом 31 січня в цілях активізації загальнонаціональних зусиль для боротьби з поширенням коронавірусу, закінчується 31 липня. На даний момент сумарна кількість інфікованих в країні становить 246 488, померло 35 123 особи.