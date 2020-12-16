Пандемия: Pfizer пообещала проверить данные о аллергической реакции на вакцину от COVID-19 у медика в штате Аляска
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Американская компания Pfizer тщательно проверит данные о возникновении у медицинского работника в штате Аляска сильной аллергической реакции на вакцину от коронавируса, разработанную ей в партнерстве с германской BioNTech. Об этом в Pfizer сообщили телекомпании CNN, передает УНН.
“У нас нет всех подробностей сообщения из Аляски о потенциально сильной аллергической реакции, но мы активно взаимодействуем с медицинскими властями штата”, — отметили в компании.
“Мы будем тщательно отслеживать все сообщения о возникновении сильных аллергических реакций после применения вакцины и при необходимости обновим перечень (противопоказаний). Инструкция по применению включает ясные предупреждения и предосторожности, которые требуется учитывать во время лечения и ухода за больными при возникновении анафилактических случаев”, — добавили в компании.
Медицинские власти Великобритании рекомендовали склонным к аллергии людям воздержаться от вакцинирования от коронавируса нового типа препаратом Pfizer и BioNTech. Как сообщил 9 декабря главный врач Национальной службы здравоохранения Англии профессор Стивен Поуис, у двух пациентов, которые получили 8 декабря данный препарат, возникла аллергическая реакция.
Как информировала в среду газета The New York Times, у медработника на Аляске после прививки развилась сильная аллергическая реакция. Этот человек госпитализирован, его состояние стабильное.