Пандемия: Pfizer пообещала проверить данные о аллергической реакции на вакцину от COVID-19 у медика в штате Аляска

“У нас нет всех подробностей сообщения из Аляски о потенциально сильной аллергической реакции, но мы активно взаимодействуем с медицинскими властями штата”, — отметили в компании.

“Мы будем тщательно отслеживать все сообщения о возникновении сильных аллергических реакций после применения вакцины и при необходимости обновим перечень (противопоказаний). Инструкция по применению включает ясные предупреждения и предосторожности, которые требуется учитывать во время лечения и ухода за больными при возникновении анафилактических случаев”, — добавили в компании.

Медицинские власти Великобритании рекомендовали склонным к аллергии людям воздержаться от вакцинирования от коронавируса нового типа препаратом Pfizer и BioNTech. Как сообщил 9 декабря главный врач Национальной службы здравоохранения Англии профессор Стивен Поуис, у двух пациентов, которые получили 8 декабря данный препарат, возникла аллергическая реакция.

Как информировала в среду газета The New York Times, у медработника на Аляске после прививки развилась сильная аллергическая реакция. Этот человек госпитализирован, его состояние стабильное.