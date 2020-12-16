Пандемія: Pfizer пообіцяла перевірити дані про алергічну реакцію на вакцину від COVID-19 у медика в штаті Аляска
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Американська компанія Pfizer ретельно перевірить дані про виникнення у медичного працівника в штаті Аляска сильної алергічної реакції на вакцину від коронавірусу, розроблену нею в партнерстві з німецькою BioNTech. Про це в Pfizer повідомили телекомпанії CNN, передає УНН.
“У нас немає всіх подробиць повідомлення з Аляски про потенційно сильну алергічну реакцію, але ми активно співпрацюємо з медичною владою штату”, — відзначили в компанії.
“Ми будемо ретельно відстежувати всі повідомлення про виникнення сильних алергічних реакцій після застосування вакцини і за необхідності оновимо перелік (протипоказань). Інструкція по застосуванню включає ясні попередження та застереження, які потрібно враховувати під час лікування і догляду за хворими при виникненні анафілактичних випадків”, — додали в компанії.
Медична влада Великої Британії рекомендувала схильним до алергії людям утриматися від вакцинації від коронавірусу нового типу препаратом Pfizer і BioNTech. Як повідомив 9 грудня головний лікар Національної служби охорони здоров’я Англії професор Стівен Поуїс, у двох пацієнтів, які отримали 8 грудня цей препарат, виникла алергічна реакція.
Як інформувала в середу газета The New York Times, у медпрацівника на Алясці після щеплення розвинулася сильна алергічна реакція. Ця людина госпіталізована, її стан стабільний.