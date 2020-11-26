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Пандемия: Меркель планирует добиться закрытия всех горных курортов ЕС зимой из-за COVID-19

Пандемия: Меркель планирует добиться закрытия всех горных курортов ЕС зимой из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12244 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Власти Германии намерены добиваться на уровне ЕС закрытия предстоящей зимой всех горнолыжных курортов в Европе из-за коронавируса, хотя некоторые страны, такие как Австрия, вряд ли согласятся. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением, пишет УНН.

“Приближается лыжный сезон. Мы будем стараться договориться в Европе о возможности закрытия всех горнолыжных комплексов”, — сказала она. “К сожалению, когда слышишь заявления австрийской стороны, понимаешь, что этого просто так не добиться, но мы попытаемся еще раз”, — добавила Меркель.

Из рядов популистской пророссийской фракции “Альтернатива для Германии” во время слов Меркель о курортах раздались неодобрительные выкрики. В то же время председателю Бундестага Вольфгангу Шойбле не пришлось, как в последний раз во время речи Меркель в парламенте, прерывать заседание.

По словам Меркель, ограничения общественной жизни в Германии из-за пандемии, скорее всего, будут сохраняться и в январе следующего года. “В свете высокого числа случаев заражения мы исходим из того, что ограничения дальше будут действовать для большинства районов Германии”, — сказала она.

Меркель также не исключает, что вакцина от коронавируса поступит в Германию еще до католического Рождества. “Может быть, еще до Рождества поступит вакцина”, — сказала она. “Мы договорились, что эта вакцина тогда будет предложена людям, которые работают в медицинской сфере”, — добавила Меркель. Глава правительства ФРГ подчеркнула, что вакцина не решит в одночасье проблему, но станет “светом в конце туннеля”.

“В наших силах сделать это (остановить распространение коронавируса), мы не бессильны”, — считает Меркель. В то же время, по ее словам, “без сомнения предстоят сложные месяцы”. “Зима будет сложной, но она закончится”, — сказала она.

“Коронавирусная пандемия была и остается самым серьезным вызовом для Германии, для ЕС и всего мира со времени окончания Второй мировой войны”, — заявила канцлер.

В Германии опасаются ухудшения ситуации с коронавирусом зимой, когда немцы в большом числе направляются в Австрию на горнолыжные курорты. Во время первой волны пандемии многие граждане ФРГ заразились коронавирусом в австрийском Ишгле. Немецкие СМИ даже назвали курорт “рассадником коронавируса в Европе”.

Отметим, что в Германии, согласно статистике Института Коха — 983 588 случаев заболевания, 15 160 человек погибли.

Заседание Бундестага, 26 ноября 2020 года:

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