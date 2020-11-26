Пандемія: Меркель планує домогтися закриття усіх гірських курортів ЄС взимку через COVID-19

“Наближається лижний сезон. Ми будемо намагатися домовитися в Європі про можливість закриття всіх гірськолижних комплексів”, — сказала вона. “На жаль, коли чуєш заяви австрійської сторони, розумієш, що цього просто так не домогтися, але ми спробуємо ще раз”, — додала Меркель.

З лав популістської проросійської фракції “Альтернатива для Німеччини” під час слів Меркель про курорти пролунали несхвальні вигуки. У той же час голові Бундестагу Вольфгангу Шойбле не довелося, як в останній раз під час промови Меркель в парламенті, переривати засідання.

За словами Меркель, обмеження суспільного життя в Німеччині через пандемію, швидше за все, будуть зберігатися і в січні наступного року. “У світлі високого числа випадків зараження ми виходимо з того, що обмеження далі будуть діяти для більшості районів Німеччини”, — сказала вона.

Меркель також не виключає, що вакцина від коронавірусу надійде в Німеччину ще до католицького Різдва. “Може бути, ще до Різдва надійде вакцина”, — сказала вона. “Ми домовилися, що ця вакцина тоді буде запропонована людям, які працюють у медичній сфері”, — додала Меркель. Глава уряду ФРН підкреслила, що вакцина не вирішить відразу проблему, але стане “світлом в кінці тунелю”.

“У наших силах зробити це (зупинити поширення коронавірусу), ми не безсилі”, — вважає Меркель. У той же час, за її словами, “без сумніву чекають складні місяці”. “Зима буде складною, але вона закінчиться”, — сказала вона.

“Коронавірусна пандемія була і залишається найсерйознішим викликом для Німеччини, для ЄС і всього світу з часу закінчення Другої світової війни”, — заявила канцлерка.

У Німеччині побоюються погіршення ситуації з коронавірусом взимку, коли німці у великій кількості направляються в Австрію на гірськолижні курорти. Під час першої хвилі пандемії багато громадян ФРН заразилися коронавірусом в австрійському Ішглі. Німецькі ЗМІ навіть назвали курорт “розсадником коронавірусу в Європі”.

Відзначимо, що в Німеччині, згідно зі статистикою Інституту Коха — 983 588 випадків захворювання, 15 160 осіб загинули.

Засідання Бундестагу, 26 листопада 2020 року: