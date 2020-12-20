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Пандемия: почти 70% жителей Индии не хотят вакцинироваться от COVID-19, в стране более 10 млн случаев болезни

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Почти 70% жителей Индии не планируют делать прививки от коронавируса. Об этом в воскресенье сообщает газета The Indian Express со ссылкой на результаты общественного опроса, проведенного в декабре социологической организацией LocalCircles, пишет УНН.

Пандемия: почти 70% жителей Индии не хотят вакцинироваться от COVID-19, в стране более 10 млн случаев болезни

Как сообщает издание, главными причинами нежелания населения вакцинироваться являются ограниченная информация о побочных эффектах вакцины, сомнения в ее эффективности, а также убеждение, что высокий уровень иммунитета защитит от инфекции.

В опросе LocalCircles участвовали более 18 тыс. человек, он проводился в 242 районах Индии. При этом 45% участвовавших в нем медицинских работников заявили о своем желании сделать прививки от коронавируса, в то время как 55% этой категории респондентов отложили вакцинацию на поздние сроки, либо пока не определились с решением.

18 декабря Минздрав Индии сообщил, что вакцинация от коронавируса в стране будет бесплатной и добровольной. Для вакцинации большинства из 1,3 млрд человек, составляющих население страны, потребуется больше года.

В Индии проходят клинические испытания на разных стадиях шесть вакцин от коронавируса. Ранее на этой неделе замглавы Минздрава Раджеш Бхушан сообщил, что к июлю-августу 2021 года Индия планирует получить 400-500 млн доз вакцины, на первом этапе вакцинацию пройдут 250-300 млн человек.

Согласно статистике ВОЗ — в Индии 10 004 599 случаев заболевания, 145 136 человек погибли.

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