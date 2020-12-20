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Пандемія: майже 70% жителів Індії не хочуть вакцинуватися від COVID-19, у країні понад 10 млн випадків хвороби

Київ • УНН

 • 13214 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Майже 70% жителів Індії не планують робити щеплення від коронавірусу. Про це в неділю повідомляє газета The Indian Express з посиланням на результати громадського опитування, проведеного в грудні соціологічною організацією LocalCircles, пише УНН.

Пандемія: майже 70% жителів Індії не хочуть вакцинуватися від COVID-19, у країні понад 10 млн випадків хвороби

Як повідомляє видання, головними причинами небажання населення вакцинуватися є обмежена інформація про побічні ефекти вакцини, сумніви в її ефективності, а також переконання, що високий рівень імунітету захистить від інфекції.

В опитуванні LocalCircles брали участь більше 18 тис. осіб, він проводився в 242 районах Індії. При цьому 45% брали участь у ньому медичних працівників заявили про своє бажання зробити щеплення від коронавірусу, в той час як 55% цієї категорії респондентів відклали вакцинацію на пізні терміни, або поки не визначилися з рішенням.

18 грудня МОЗ Індії повідомив, що вакцинація від коронавірусу в країні буде безкоштовною і добровільною. Для вакцинації більшості з 1,3 млрд осіб, що складають населення країни, буде потрібно більше року.

В Індії проходять клінічні випробування на різних стадіях шість вакцин від коронавірусу. Раніше на цьому тижні заступник голови МОЗ Раджеш Бхушан повідомив, що до липня-серпня 2021 року Індія планує отримати 400-500 млн доз вакцини, на першому етапі вакцинацію пройдуть 250-300 млн осіб.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Індії 10 004 599 випадків захворювання, 145 136 осіб загинули.

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