Пандемия коронавируса: в Германии инфицировано более 157 тысяч человек, более 6 тысяч - умерли

За сутки зафиксировано 1 304 новых случаев заболевания. Количество умерших теперь составляет 6 115 человек.

Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (41 830), Северной Рейн — Вестфалии (32 429), Баден-Вюртемберге (31 336). В Берлине отмечено 5 734 случаев заболевания.

Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

От 23 апреля Институт Коха (RKI) начал использовать инфографику на базе системы исследовательского Университета Джонса Хопкинса.

Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Германии:

Как отметил ранее Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.

Отметим, что недавно канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции представила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса. Власть будет отслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.