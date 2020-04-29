Пандемія коронавірусу: у Німеччині інфіковано понад 157 тисяч осіб, понад 6 тисяч - померли

За добу зафіксовано 1 304 нових випадки захворювання. Кількість померлих тепер становить 6 115 осіб.

Найбільше хворих зареєстровано в Баварії (41 830), Північній Рейн — Вестфалії (32 429), Баден-Вюртемберзі (31 336). У Берліні відзначено 5 734 випадки захворювання.

Інститут Роберта Коха веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок. Керівництво інституту пояснило ці розбіжності “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.

Від 23 квітня Інститут Коха (RKI) почав використовувати інфографіку на базі системи дослідницького Університету Джонса Хопкінса.

Брифінг щодо ситуації з COVID-19 у Німеччині:

Як зазначив раніше Крістіан Дростен, який очолює відділення вірусології в знаменитій берлінській клініці Шаріте, він же — один з головних медичних консультантів уряду Німеччини, в інтерв’ю виданню Die Zeit — в Німеччині вдалося розпізнати спалах на дуже ранньому етапі: на два-три тижні раніше, ніж у деяких сусідніх країнах. Це вдалося завдяки масштабній діагностиці.

Зазначимо, що нещодавно канцлерка Німеччини Ангела Меркель на прес-конференції представила концепцію виходу країни з режиму ізоляції, викликаного пандемією коронавірусу. Влада відстежуватиме ситуацію і кожні два тижні в разі необхідності коригуватиме стратегію.