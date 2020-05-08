Пандемия коронавируса: стало известно о первом случае заражения в украинском футболе

"У одного из наших игроков обнаружили коронавирус. Тест на это заболевание, который этот футболист сдал в одном из местных медицинских учреждений, оказался положительным. Сейчас футболист изолированный, врачи оказывают ему необходимую помощь", - говорится в обращении "Миная".

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В связи с этим руководство "Миная" дало указание проверить всех игроков, а также всех других представителей клуба на наличие заболевания. Результаты исследования будут объявлены позже.

Кроме того, руководство клуба заверило, что окажет всю необходимую помощь для своих игроков и работников ради нераспространения COVID-19.

Отметим, что этот случай стал первым в украинском футболе.

Добавим, "Минай" на момент приостановления Первой лиги набрал 37 очков и делит 3 и 4 места в таблице, ведя борьбу за выход в УПЛ.