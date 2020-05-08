Пандемия коронавируса: стало известно о первом случае заражения в украинском футболе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. ФК "Минай" из Закарпатской области объявил об одном случае заболевания футболиста на коронавирус, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
"У одного из наших игроков обнаружили коронавирус. Тест на это заболевание, который этот футболист сдал в одном из местных медицинских учреждений, оказался положительным. Сейчас футболист изолированный, врачи оказывают ему необходимую помощь", - говорится в обращении "Миная".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине уже 14 195 случаев COVID-19, из них 504 - в сутки
В связи с этим руководство "Миная" дало указание проверить всех игроков, а также всех других представителей клуба на наличие заболевания. Результаты исследования будут объявлены позже.
Кроме того, руководство клуба заверило, что окажет всю необходимую помощь для своих игроков и работников ради нераспространения COVID-19.
Отметим, что этот случай стал первым в украинском футболе.
Добавим, "Минай" на момент приостановления Первой лиги набрал 37 очков и делит 3 и 4 места в таблице, ведя борьбу за выход в УПЛ.