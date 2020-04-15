Пандемия коронавируса: путешествовать по Европе летом скорее всего не получится
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Внешние границы Европейского Союза при снятии ограничительных мер из-за коронавируса откроют в последнюю очередь, потому скорее всего путешествовать по Европе летом не получится. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Гостуризма.
"Путешествовать по Европе летом скорее всего не получится: внешние границы ЕС откроют в последнюю очередь", - говорится в сообщении.
Так, Еврокомиссия опубликовала совместную европейскую дорожную карту по снятию ограничительных мер COVID-19.
"Сначала будут сниматься ограничения внутри стран. Предлагается открыть учебные заведения, затем - торговые центры, после них - места общественного питания с ограничением числа посетителей. После этого будут сниматься внутренние границы и только после них - откроют внешние границы ЕС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что между каждым этапом отмены карантинных мероприятий должно пройти около месяца. Страна, которая решит заранее снять ограничения, должна заранее предупредить других.
Напомним, границы ЕС могут закрыть до осени, а для получения виз требовать тест на COVID-19.