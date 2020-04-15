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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 28118 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 37760 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 54183 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 55938 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73585 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пандемия коронавируса: путешествовать по Европе летом скорее всего не получится

Пандемия коронавируса: путешествовать по Европе летом скорее всего не получится

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Внешние границы Европейского Союза при снятии ограничительных мер из-за коронавируса откроют в последнюю очередь, потому скорее всего путешествовать по Европе летом не получится. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Гостуризма.

"Путешествовать по Европе летом скорее всего не получится: внешние границы ЕС откроют в последнюю очередь", - говорится в сообщении.

Так, Еврокомиссия опубликовала совместную европейскую дорожную карту по снятию ограничительных мер COVID-19.

"Сначала будут сниматься ограничения внутри стран. Предлагается открыть учебные заведения, затем - торговые центры, после них - места общественного питания с ограничением числа посетителей. После этого будут сниматься внутренние границы и только после них - откроют внешние границы ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что между каждым этапом отмены карантинных мероприятий должно пройти около месяца. Страна, которая решит заранее снять ограничения, должна заранее предупредить других.

Напомним, границы ЕС могут закрыть до осени, а для получения виз требовать тест на COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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