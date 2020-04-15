Пандемія коронавірусу: подорожувати Європою влітку скоріш за все не вийде
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Зовнішні кордони Європейського Союзу при знятті обмежувальних заходів через коронавірус відкриють в останню чергу, тому скоріш за все подорожувати Європою влітку не вийде. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держтуризму.
"Подорожувати Європою влітку скоріш за все не вийде: зовнішні кордони ЄС відкриють в останню чергу", - йдеться у повідомленні.
Так, Єврокомісія опублікувала Спільну європейську дорожню карту щодо зняття обмежувальних заходів COVID-19.
"Спочатку будуть зніматися обмеження всередині країн. Пропонується відкрити навчальні заклади, потім – торгові центри, після них – місця громадського харчування з обмеженням числа відвідувачів. Після цього будуть зніматися внутрішні кордони і тільки після них - відкриють зовнішні кордони ЄС", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що між кожним етапом скасування карантинних заходів повинно пройти близько місяця. Країна, яка вирішить завчасно зняти обмеження, повинна заздалегідь попередити інших.
Нагадаємо, кордони ЄС можуть закрити до осені, а для отримання віз вимагатимуть тест на COVID-19.