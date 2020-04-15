Пандемія коронавірусу: подорожувати Європою влітку скоріш за все не вийде

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Зовнішні кордони Європейського Союзу при знятті обмежувальних заходів через коронавірус відкриють в останню чергу, тому скоріш за все подорожувати Європою влітку не вийде. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держтуризму.