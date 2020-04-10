Пандемия коронавируса: перед больницей в Москве возникла пробка со скорыми с инфицированными COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 28111 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 37754 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 54177 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 55933 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 78440 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73579 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101055 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105326 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130533 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130204 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Киев  •  УНН

 • 21456 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Москве перед госпиталем ветеранов войн, перепрофилированным в инфекционный стационар для лечения пожилых пациентов, образовался затор из машин скорой помощи, в которых находятся люди, которые заразились коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, пишет УНН.

На опубликованных кадрах видны десятки карет скорой помощи. Как пишет Baza, в больнице свободны более 150 коек, однако пригодны лишь 100. Именно это и вызвало коллапс в приемном отделении, утверждает издание.

В Москве за последние сутки выявили 1124 новых случая заражения коронавирусом. Почти половина заболевших (43 процента) в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5 процента — от 46 до 65 лет, 11,5 процента — от 66 до 80 лет, 3,5 процента — старше 80 лет, 5,5 процента — дети. Всего же в столице зафиксировано 7822 случая заражения коронавирусом.

Отметим, ранее мэр Москвы Собянин заявил, что COVID-19 в городе “только набирает обороты”.

В связи с этим, по словам градоначальника, теперь “в борьбу (с коронавирусом) вступает и поликлиническая сеть”. Он отметил, что все городские клиники, в которых компьютерная томография (КТ), начнут заниматься диагностикой пациентов с коронавирусом и оказывать им медицинскую помощь амбулаторно.

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