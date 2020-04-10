Пандемія коронавірусу: мер Москви Собянін заявив, що COVID-19 у місті "лише набирає оберти"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Ситуація з коронавірусом в Москві стає “все більш проблемною” і “набирає обертів”. Про це попередив мер російської столиці Сергій Собянін, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

У зв’язку з цим, за словами градоначальника, тепер “в боротьбу (з коронавірусом) вступає і поліклінічна мережа”. Він зазначив, що всі міські клініки, в яких є комп’ютерна томографія (КТ), почнуть займатися діагностикою пацієнтів з коронавірусом і надавати їм медичну допомогу амбулаторно.

Раніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я Росії перебуває у стресовому стані за коштами захисту та апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це заявив глава відомства Михайло Мурашко. Він також зазначив, що в Росії є понад 94 тисяч ліжок для надання медичної допомоги в інфекційних відділеннях.

Всього в Росії зафіксовано 11 917 випадків коронавірусу в 82 регіонах, з початку епідемії померли 94 осіб, видужали 795. Найбільше інфікованих в Москві — 7 822.

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