Пандемия коронавируса: мэр Москвы Собянин заявил, что COVID-19 в городе "только набирает обороты"

В связи с этим, по словам градоначальника, теперь “в борьбу (с коронавирусом) вступает и поликлиническая сеть”. Он отметил, что все городские клиники, в которых компьютерная томография (КТ), начнут заниматься диагностикой пациентов с коронавирусом и оказывать им медицинскую помощь амбулаторно.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России находится в стрессовом состоянии по средствам защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Он также отметил, что в России есть более 94 тысяч коек для оказания медицинской помощи в инфекционных отделениях.

Всего в России зафиксировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах, с начала эпидемии умерли 94 человек, выздоровели 795. Больше всего инфицированных в Москве — 7 822.