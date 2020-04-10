Пандемия коронавируса: мэр Москвы Собянин заявил, что COVID-19 в городе "только набирает обороты"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Ситуация с коронавирусом в Москве становится “все более проблемной” и “набирает обороты”. Об этом предупредил мэр российской столицы Сергей Собянин, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
В связи с этим, по словам градоначальника, теперь “в борьбу (с коронавирусом) вступает и поликлиническая сеть”. Он отметил, что все городские клиники, в которых компьютерная томография (КТ), начнут заниматься диагностикой пациентов с коронавирусом и оказывать им медицинскую помощь амбулаторно.
Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России находится в стрессовом состоянии по средствам защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Он также отметил, что в России есть более 94 тысяч коек для оказания медицинской помощи в инфекционных отделениях.
Всего в России зафиксировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах, с начала эпидемии умерли 94 человек, выздоровели 795. Больше всего инфицированных в Москве — 7 822.