Пандемія коронавірусу: перед лікарнею у Москві виник затор зі швидких з інфікованими COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Москві перед госпіталем ветеранів воєн, перепрофільованим в інфекційний стаціонар для лікування літніх пацієнтів, утворився затор з машин швидкої допомоги, в яких знаходяться люди, які заразилися коронавірусів. Про це повідомляє видання Baza в своєму Telegram-каналі, пише УНН.
На опублікованих кадрах видно десятки карет швидкої допомоги. Як пише Baza, в лікарні вільні більше 150 ліжок, однак придатні лише 100. Саме це і викликало колапс в приймальному відділенні, стверджує видання.
У Москві за останню добу виявили 1 124 нових випадки зараження коронавірусом. Майже половина хворих (43 відсотка) у віці від 18 до 45 років, 36,5 відсотка — від 46 до 65 років, 11,5 відсотка — від 66 до 80 років, 3,5 відсотка — старше 80 років, 5,5 відсотка — діти. Всього ж в столиці Російської Федерації зафіксовано 7 822 випадків зараження коронавірусом.
Зазначимо, раніше мер Москви Собянін заявив, що COVID-19 у місті “лише набирає оберти”.
У зв’язку з цим, за словами градоначальника, тепер “в боротьбу (з коронавірусом) вступає і поліклінічна мережа”. Він зазначив, що всі міські клініки, в яких є комп’ютерна томографія (КТ), почнуть займатися діагностикою пацієнтів з коронавірусом і надавати їм медичну допомогу амбулаторно.