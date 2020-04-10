Пандемія коронавірусу: перед лікарнею у Москві виник затор зі швидких з інфікованими COVID-19

КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Москві перед госпіталем ветеранів воєн, перепрофільованим в інфекційний стаціонар для лікування літніх пацієнтів, утворився затор з машин швидкої допомоги, в яких знаходяться люди, які заразилися коронавірусів. Про це повідомляє видання Baza в своєму Telegram-каналі, пише УНН.