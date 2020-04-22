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Пандемия коронавируса: немцы запасаются вином, джином и водкой

Пандемия коронавируса: немцы запасаются вином, джином и водкой

Киев  •  УНН

 • 13636 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. На фоне распространения коронавируса жители Германии увеличили потребление алкогольных напитков. Об этом свидетельствуют данные агентства рыночных исследований GfK, передает УНН со ссылкой на DW.

Так, по данным агентства, в марте 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в Германии продажи вина увеличились более чем на треть, продажа крепких алкогольных напитков - таких как джин и водка - на 31,2%.

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Объемы продаж пива выросли на 11,5%.

В то же время, по данным GfK, немцы стали больше покупать и продуктов питания и товаров домашнего обихода.

Как писал УНН, американцы, итальянцы, австрийцы и шведы в условиях изоляции значительно увеличили показатели употребления алкогольной продукции.

Напомним, в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты включают: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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