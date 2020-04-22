Пандемія коронавірусу: німці запасаються вином, джином та горілкою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. На тлі розповсюдження коронавірусу жителі Німеччини збільшили споживання алкогольних напоїв. Про це свідчать дані агентства ринкових досліджень GfK, передає УНН із посиланням на DW.
Так, за даними агентства, у березні 2020 року, порівняно з аналогічним періодом 2019 року, у Німеччині продаж вина збільшився більш ніж на третину, продаж міцних алкогольних напоїв – таких як джин та горілка - на 31,2%.
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Обсяги продажів пива зросли на 11,5%.
Водночас, за даними GfK, німці стали більше купувати і продуктів харчування та товарів домашнього вжитку.
Як писав УНН, американці, італійці, австрійці і шведи в умовах ізоляції значно збільшили показники вживання алкогольної продукції.
Нагадаємо, до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти включають: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малинівка”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).