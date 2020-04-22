Пандемія коронавірусу: німці запасаються вином, джином та горілкою

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. На тлі розповсюдження коронавірусу жителі Німеччини збільшили споживання алкогольних напоїв. Про це свідчать дані агентства ринкових досліджень GfK, передає УНН із посиланням на DW.

Так, за даними агентства, у березні 2020 року, порівняно з аналогічним періодом 2019 року, у Німеччині продаж вина збільшився більш ніж на третину, продаж міцних алкогольних напоїв – таких як джин та горілка - на 31,2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Карантин “стимулює” ціни на алкогольні напої

Обсяги продажів пива зросли на 11,5%.

Водночас, за даними GfK, німці стали більше купувати і продуктів харчування та товарів домашнього вжитку.

Як писав УНН, американці, італійці, австрійці і шведи в умовах ізоляції значно збільшили показники вживання алкогольної продукції.

Нагадаємо, до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти включають: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малинівка”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

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