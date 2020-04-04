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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74637 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87967 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100142 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 97793 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106993 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93060 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103686 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106165 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131171 просмотра

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Пандемия коронавируса: НБА предложила игрокам снизить зарплаты на 50 процентов

Пандемия коронавируса: НБА предложила игрокам снизить зарплаты на 50 процентов

Киев  •  УНН

 • 10513 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Национальная баскетбольная ассоциация предложила игрокам снизить заработные платы на половину, сообщает УНН со ссылкой на Twitter журналиста The Athletic Шемси Чаранию.

НБА считает необходимым снизить зарплату игроков на 50 процентов с 15 апреля из-за пандемии коронавируса.

Зато союз баскетболистов НБА выступил со встречным заявлением, предложив 25-процентное сокращение зарплаты, начиная с середины мая.

Отметим, что на моменты приостановлении регулярного чемпионата НБА лидерами конференций является "Милуоки" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

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