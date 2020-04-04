Пандемия коронавируса: НБА предложила игрокам снизить зарплаты на 50 процентов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Национальная баскетбольная ассоциация предложила игрокам снизить заработные платы на половину, сообщает УНН со ссылкой на Twitter журналиста The Athletic Шемси Чаранию.
НБА считает необходимым снизить зарплату игроков на 50 процентов с 15 апреля из-за пандемии коронавируса.
Зато союз баскетболистов НБА выступил со встречным заявлением, предложив 25-процентное сокращение зарплаты, начиная с середины мая.
Отметим, что на моменты приостановлении регулярного чемпионата НБА лидерами конференций является "Милуоки" и "Лос-Анджелес Лейкерс".