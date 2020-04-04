Пандемія коронавірусу: НБА запропонувала гравцям знизити зарплати на 50 відсотків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Національна баскетбольна асоціація запропонувала гравцям знизити заробітні платні на половину, повідомляє УНН з посиланням на Twitter журналіста The Athletic Шемса Чаранію.
НБА вважає необхідним знизити зарплату гравців на 50 відсотків з 15 квітня через пандемію коронавірусу.
Натомість спілка баскетболістів НБА виступила із зустрічною заявою, запропонувавши 25-відсоткове скорочення зарплати, починаючи з середини травня.
Зазначимо, що на моменти призупинення регулярного чемпіонату НБА лідерами конференцій є “Мілуокі” та “Лос-Анджелес Лейкерс”.