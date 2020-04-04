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Пандемія коронавірусу: НБА запропонувала гравцям знизити зарплати на 50 відсотків

Київ • УНН

 • 10513 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Національна баскетбольна асоціація запропонувала гравцям знизити заробітні платні на половину, повідомляє УНН з посиланням на Twitter журналіста The Athletic Шемса Чаранію.

НБА вважає необхідним знизити зарплату гравців на 50 відсотків з 15 квітня через пандемію коронавірусу.

Натомість спілка баскетболістів НБА виступила із зустрічною заявою, запропонувавши 25-відсоткове скорочення зарплати, починаючи з середини травня.

Зазначимо, що на моменти призупинення регулярного чемпіонату НБА лідерами конференцій є “Мілуокі” та “Лос-Анджелес Лейкерс”.

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