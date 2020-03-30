Пандемия коронавируса: количество смертей от COVID-19 в РФ возросло до 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Пациенты с подтвержденным диагнозом “коронавирусная инфекция” умерли в Москве, Петербурге и Владимирской области, пишет УНН со ссылкой на федеральные российские СМИ и региональные издания.
О смерти пациентки в одной из московских больниц СМИ сообщают со ссылкой на городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. У женщины был сахарный диабет.
В свою очередь в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области сообщили ТАСС, что пациент с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией умер в больнице в городе Ковров. У него была пневмония, заявили представители ведомства, добавив, что точная причина смерти станет известна после исследования патологоанатома.
В свою очередь, губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании малого правительства заявил о умершего пациента с коронавирусов, отмечает местное издание “Фонтанка”.
Как уточнил 30 марта глава города, это подтвердило вскрытие. На данный момент в больнице имени Боткина находится 51 пациент. Еще 385 человек находятся под подозрением.
Таким образом в России, с учетом последних данных, умерли 12 человек, у которых подтвержден диагноз “коронавирусная инфекция”. Семь смертельных случаев зафиксировано в Москве.
Напомним, количество инфицированных COVID-19 в РФ возросло до 1836 человек.