Пандемія коронавірусу: кількість смертей від COVID-19 в РФ зросла до 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Пацієнти з підтвердженим діагнозом “коронавірусна інфекція” померли в Москві, Петербурзі та Володимирській області, пише УНН з посиланням на федеральні російські ЗМІ та регіональні видання.
Про смерть пацієнтки в одній з московських лікарень ЗМІ повідомляють з посиланням на міський оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом. У жінки був цукровий діабет.
У свою чергу в управлінні Роспотребнадзора по Володимирській області повідомили ТАСС, що пацієнт з підтвердженим зараженням коронавірусною інфекцією помер в лікарні в місті Ковров. У нього була пневмонія, заявили представники відомства, додавши, що точна причина смерті стане відома після дослідження патологоанатома.
У свою чергу, губернатор Петербурга Олександр Бєглов на засіданні малого уряду заявив про померлого пацієнта з коронавірусів, зазначає місцеве видання “Фонтанка”.
Як уточнив 30 березня глава міста, це підтвердив розтин. На даний момент в лікарні імені Боткіна знаходиться 51 пацієнт. Ще 385 осіб перебувають під підозрою.
Таким чином в Росії, з урахуванням останніх даних, померли 12 осіб, у яких був підтверджений діагноз “коронавірусна інфекція”. Сім смертельних випадків зафіксовано в Москві.
Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 у РФ зросла до 1836 осіб.