Пандемия коронавируса: количество смертей в Италии превысило 10 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Италии от коронавирусной инфекции умерли за последние 24 часа 889 человек, в целом - уже 10 023 смертей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Corriere della Sera.
"В Италии с начала эпидемии коронавируса заразились вирусом Sars-CoV-2 92 472 человека (на 5 974 человека больше, чем вчера, рост на 6,91%). Из них 10 023 умерли (+889, +9,73%) и 12 384 вылечились (1 434)", - говорится в сообщении.
Напомним, количество умерших в Италии за предыдущие сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, достигло рекордных 969 человек.
Добавим, по данным Университета Джона Хопкинса, в мире уже более 600 000 человек были инфицированы коронавирусом.