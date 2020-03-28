Пандемія коронавірусу: кількість смертей в Італії перевищила 10 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. В Італії від коронавірусної інфекції померли за останні 24 години 889 осіб, в цілому - вже 10 023 смертей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Corriere della Sera.
"В Італії з початку епідемії коронавірусу заразилися вірусом Sars-CoV-2 92 472 особи (на 5 974 особи більше, ніж вчора, зростання на 6,91%). З них 10 023 померли (+889, + 9,73%) і 12 384 вилікувалися (+1 434)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, кількість померлих в Італії за попередню добу від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу, сягнула рекордних 969 осіб.
Додамо, за даними Університету Джона Хопкінса, у світі уже більш ніж 600 тисяч осіб були інфіковані коронавірусом.