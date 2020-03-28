Пандемія COVID-19: в Іспанії новий рекорд смертності за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. В Іспанії зареєстровано новий рекорд щодо смертності від коронавірусної інфекції COVID-19 за добу - 832 випадки за 24 останніх години. Про це пише El Pais, передає УНН.
"В Іспанії зареєстровано 832 випадки смерті за 24 останніх години, що є рекордом за кількістю жертв за один день, перевищивши 769, про які повідомлялося вчора. У загальній складності 5 694 людини загинули в країні до сих пір, у той час як 72 248 були інфіковані, на 8 189 більше, ніж вчора", - пише видання.
Нова цифра за добу є збільшенням на 12,7%, тоді як вчора вона становила 14%, а позавчора було 18%.
Також зазначено, що 12 285 були вилікувані, згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров'я і автономних спільнот країни.
У світі коронавірус йде повним ходом, і всього за сім днів кількість інфікованих подвоїлася. За даними Університету Джона Хопкінса, більш ніж 607 000 осіб були інфіковані, а понад 28 000 померли. В Італії за останні 24 години загинули 969 осіб, що є найбільшою кількістю жертв за день - як в країні, так і в світі - з початку кризи.