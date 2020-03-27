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Пандемія коронавірусу: добовий рекорд смертності від COVID-19 в Іспанії, 4 858 загалом, понад 64 тисячі - хворі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії встановила добовий рекорд смертності — 769 осіб, загалом загинули понад 4,8 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.

Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже сягнула більше 64 тисяч чоловік, в тому числі за останню добу виявили понад 7 871 новий випадок інфікування.

З початку епідемії померли 4 858 людей (в тому числі за добу — 769), а 9 357 повністю одужали. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 4 165 осіб.

Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (19,2 тисячі осіб) і Каталонія (12,9 тисяч). Багато хворих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (лише 17 випадків) і Мелілья.

Статистика Міністерства охорони здоров'я Іспанії, станом на 27 березня:

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a las 11:30h de hoy:

Confirmados 64.059
En UCI 4.165
Fallecidos 4.858
Curados 9.357

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/ufBDUfC4pS

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 27, 2020

Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:

Спеціально організований морг для померлих від COVID-19 у Мадриді:

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