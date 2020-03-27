Пандемия коронавируса: суточный рекорд смертности от COVID-19 в Испании, 4 858 в общем, более 64 тысяч - больны
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Количество жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании установило суточный рекорд смертности — 769 человек, в общем погибли более 4,8 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество заразившихся коронавируса, уже достигла более 64 тысяч человек, в том числе за последние сутки обнаружили более 7 871 новый случай инфицирования.
С начала эпидемии умерли 4 858 человек (в том числе за сутки — 769), а 9 357 полностью выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находятся 4 165 человек.
Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (19,2 тысяч человек) и Каталония (12,9 тысяч). Много больных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (всего 17 случаев) и Мелилья.
Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 27 марта:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a las 11: 30h de hoy:
Confirmados 64.059
En UCI 4.165
Fallecidos 4.858
Curados 9.357
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/ufBDUfC4pS
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:
Специально организованный морг для умерших от COVID-19 в Мадриде: