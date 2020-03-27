Пандемия коронавируса: суточный рекорд смертности от COVID-19 в Испании, 4 858 в общем, более 64 тысяч - больны

КИЕВ. 27 марта. УНН. Количество жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании установило суточный рекорд смертности — 769 человек, в общем погибли более 4,8 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.