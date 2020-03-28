Пандемия COVID-19: в Испании новый рекорд смертности за сутки

"В Испании зарегистрировано 832 случая смерти за 24 последних часа, что является рекордом по количеству жертв за один день, превысив 769, о которых сообщалось вчера. В общей сложности 5 694 человека погибли в стране до сих пор, в то время как 72 248 были инфицированы, на 8 189 больше, чем вчера", - пишет издание.

Новая цифра за сутки является увеличением на 12,7%, тогда как вчера она составляла 14%, а позавчера было 18%.

Также указано, что 12 285 были вылечены, согласно последним данным Министерства здравоохранения и автономных сообществ страны.

В мире коронавирус идет полным ходом, и всего за семь дней количество инфицированных удвоилось. По данным Университета Джона Хопкинса, более чем 607 000 человек были инфицированы, а более 28 000 умерли. В Италии за последние 24 часа погибли 969 человек, что является самым большим количеством жертв за день - как в стране, так и в мире - с начала кризиса.