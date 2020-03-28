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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 73919 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87278 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Пандемия COVID-19: в Испании новый рекорд смертности за сутки

Пандемия COVID-19: в Испании новый рекорд смертности за сутки

Киев  •  УНН

 • 30654 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Испании зарегистрирован новый рекорд по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в сутки - 832 случая за 24 последних часа. Об этом пишет El Pais, передает УНН.

"В Испании зарегистрировано 832 случая смерти за 24 последних часа, что является рекордом по количеству жертв за один день, превысив 769, о которых сообщалось вчера. В общей сложности 5 694 человека погибли в стране до сих пор, в то время как 72 248 были инфицированы, на 8 189 больше, чем вчера", - пишет издание.

Новая цифра за сутки является увеличением на 12,7%, тогда как вчера она составляла 14%, а позавчера было 18%.

Также указано, что 12 285 были вылечены, согласно последним данным Министерства здравоохранения и автономных сообществ страны.

В мире коронавирус идет полным ходом, и всего за семь дней количество инфицированных удвоилось. По данным Университета Джона Хопкинса, более чем 607 000 человек были инфицированы, а более 28 000 умерли. В Италии за последние 24 часа погибли 969 человек, что является самым большим количеством жертв за день - как в стране, так и в мире - с начала кризиса.

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