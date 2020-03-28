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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74470 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87795 просмотра

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Пандемия коронавируса: количество смертей в Великобритании превысило 1000

Пандемия коронавируса: количество смертей в Великобритании превысило 1000

Киев  •  УНН

 • 18987 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Еще 260 человек умерли в Великобритании после положительного результата теста на коронавирус, в результате чего общее количество умерших в стране достигло 1 019. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.

Подавляющее большинство этих смертей, как указано - в Англии. По данным местных медиков, жертвам было от 33 до 100 лет. Все, кроме 13 из них, имели сопутствующие заболевания.

Наибольшее количество смертей в одном районе произошло в округе Нацслужбы здравоохранения Англии Lewisham and Greenwich NHS Trust, где умерло 16 человек. 15 смертей были в больницах Университета Эпсома и Сент-Хелиера.

Последние данные из Шотландии показывают еще 7 смертей там, в общей сложности 40.

И количество смертей в Уэльсе возросло до четырех, а общее количество там достигло 38.

Еще два человека умерли в Северной Ирландии, в результате чего там погибло 15 человек.

Напомним, по данным Университета Джона Хопкинса, в мире уже более 607 000 человек были инфицированы коронавирусом, а более 28 000 умерли.

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