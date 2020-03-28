Пандемія коронавірусу: кількість смертей у Великій Британії перевищила 1000

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Ще 260 людей померли у Великій Британії після позитивного результату тесту на коронавірус, в результаті чого загальна кількість померлих в країні досягла 1 019. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.

Переважна більшість цих смертей, як зазначено, - в Англії. За даними місцевих медиків, жертвам було від 33 до 100 років. Усі, крім 13 з них, мали супутні захворювання.

Найбільша кількість смертей в одному районі сталося в окрузі Нацслужби охорону здоров'я Англії Lewisham and Greenwich NHS Trust, де померло 16 осіб. 15 смертей були в лікарнях Університету Епсома і Сент-Гелієра.

Останні дані з Шотландії показують ще 7 смертей там, в цілому 40.

І кількість смертей в Уельсі зросла до чотирьох, а загальна кількість там досягла 38.

Ще двоє людей померли в Північній Ірландії, в результаті чого там загинуло 15 осіб.

Нагадаємо, за даними Університету Джона Хопкінса, у світі уже більш ніж 607 000 осіб були інфіковані коронавірусом, а понад 28 000 померли.

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