Пандемія коронавірусу: кількість смертей у Великій Британії перевищила 1000
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Ще 260 людей померли у Великій Британії після позитивного результату тесту на коронавірус, в результаті чого загальна кількість померлих в країні досягла 1 019. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.
Переважна більшість цих смертей, як зазначено, - в Англії. За даними місцевих медиків, жертвам було від 33 до 100 років. Усі, крім 13 з них, мали супутні захворювання.
Найбільша кількість смертей в одному районі сталося в окрузі Нацслужби охорону здоров'я Англії Lewisham and Greenwich NHS Trust, де померло 16 осіб. 15 смертей були в лікарнях Університету Епсома і Сент-Гелієра.
Останні дані з Шотландії показують ще 7 смертей там, в цілому 40.
І кількість смертей в Уельсі зросла до чотирьох, а загальна кількість там досягла 38.
Ще двоє людей померли в Північній Ірландії, в результаті чого там загинуло 15 осіб.
Нагадаємо, за даними Університету Джона Хопкінса, у світі уже більш ніж 607 000 осіб були інфіковані коронавірусом, а понад 28 000 померли.