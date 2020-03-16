Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в Беларуси возросло до 36 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Количество пациентов в Беларуси, у которых лабораторно подтвержден коронавирус, увеличилось до 36. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики, пишет УНН.
До этого в стране было зафиксировано 27 таких случаев.
“В Беларуси зарегистрировано 36 пациентов с положительным лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса”, — отметили в Минздраве. Там уточнили, что у пяти студентов БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на COVID-19, повторный анализ подтвердил наличие вируса. “Однако ни у кого из них клинических проявлений болезни не выявлено”, — сообщили в Минздраве. Также, по информации ведомства, за выходные зарегистрированы положительные тесты у четырех граждан Белоруссии, которые прибыли из Мюнхена, Амстердама и Москвы. “Все пациенты были изолированы в момент возвращения из-за границы. Их ближайшие контакты также уже госпитализированы”, — проинформировали в ведомстве.
По данным его специалистов, к настоящему времени три пациента уже выписаны из больниц, трое — готовятся к выписке. “У восьми имеются минимальные признаки инфекционного процесса, один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. У остальных пациентов признаков инфекционного процесса нет”, — уточнили в Минздраве. Там сообщили, что за последние сутки выполнено исследование на коронавирус 950 образцов, еще около 200 находятся в работе. С начала февраля специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 16 тысяч тестов на COVID-19. “По основным результатам эпидрасследования, выявления носителей, контактных лиц, других мероприятий санитарно-эпидемиологического надзора на эпидемиологическом и медицинском контроле находится 2583 человека, на данный момент все они без признаков инфекции”, — отметили в Минздраве республики.
Добавим, Лукашенко заявил, что его озадачило закрытия РФ границы с Беларусью.