Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у Білорусі зросла до 36 осіб

До цього в країні було зафіксовано 27 таких випадків.

“У Білорусі зареєстровано 36 пацієнтів з позитивним лабораторним тестом на наявність РНК коронавірусу”, — зазначили в МОЗ. Там уточнили, що у п’яти студентів БДУ, у яких попередній тест дав позитивний результат на COVID-19, повторний аналіз підтвердив наявність вірусу. “Однак ні у кого з них клінічних проявів хвороби не виявлено”, — повідомили в Міністерстві охорони здоров’я. Також, за інформацією відомства, за вихідні зареєстровано позитивні тести у чотирьох громадян Білорусі, які прибули з Мюнхена, Амстердама і Москви. “Всі пацієнти були ізольовані в момент повернення з-за кордону. Їх найближчі контакти також вже госпіталізовані”, — поінформували у відомстві.

За даними його спеціалістів, до теперішнього часу три пацієнта вже виписані з лікарень, троє — готуються до виписки. “У восьми є мінімальні ознаки інфекційного процесу, один з пацієнтів знаходиться в стані середнього ступеня тяжкості з позитивною динамікою. В інших пацієнтів ознак інфекційного процесу немає”, — уточнили в Міністерстві охорони здоров’я. Там повідомили, що за останню добу виконано дослідження на коронавірус 950 зразків, ще близько 200 перебувають у роботі. З початку лютого фахівці РНПЦ епідеміології та мікробіології вже провели понад 16 тисяч тестів на COVID-19. “За основними результатами епідрозслідування, виявлення носіїв, контактних осіб, інших заходів санітарно-епідеміологічного нагляду на епідеміологічному і медичному контролі знаходиться 2583 людини, на даний момент всі вони без ознак інфекції”, — зазначили в МОЗ республіки.

Додамо, Лукашенко заявив, що його спантеличило закриття РФ кордону з Білоруссю.