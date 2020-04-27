Пандемия коронавируса: 11 пограничников заболели COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. По состоянию на 27 апреля 2020 года 11 представителей Государственной пограничной службы Украины — военнослужащих и работников — имеют лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслубы.
“Стоит отметить, что пограничники, в связи с выполнением служебных обязанностей, одни из первых находились в зоне риска, ведь контактировали с большим количеством путешественников, которые в том числе могли болеть пандемическим вирусом. Для предотвращения заражения и распространения заболевания в ведомстве еще в конце февраля начали принимать соответствующие меры. В частности введен механизм, согласно которому на самоизоляцию или обсервацию отправляются все пограничники, которые контактировали с больными”, — указано в сообщении.
На данный момент под контролем медиков находятся почти три сотни пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц — находятся на самоизоляции, остальные изолированы в подразделениях или обсерваторах.
При этом подразделения здравоохранения Госпогранслужбы осуществляют постоянный контроль за лечением больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствие, при необходимости проводят экспресс-тесты или ПЦР-диагностику на наличие заболевания.
Кроме того, в ведомстве существенно изменен графики работы, чтобы уменьшить количество физических контактов.
Как писал УНН, сейчас в Украине выявлено 9 009 случаев COVID-19, из них 220 — летальные.