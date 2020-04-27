Пандемія коронавірусу: 11 прикордонників захворіли COVID-19

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Станом на 27 квітня 2020 року 11 представників Державної прикордонної служби України — військовослужбовців та працівників — мають лабораторно підтверджений діагноз COVID-19, пише УНН з посиланням на пресслужбу Держприкордонслуби.

“Варто наголосити, що прикордонники, у зв’язку з виконанням службових обов’язків, одні з перших перебували в зоні ризику, адже контактували з великою кількістю подорожуючих, які в тому числі могли хворіти на пандемічний вірус. Для запобігання зараження та поширення захворювання у відомстві ще наприкінці лютого почали вживати відповідні заходи. Зокрема запроваджено механізм, згідно з яким на самоізоляцію чи обсервацію відправляються усі прикордонники, які контактували з хворими”, — вказано у повідомленні.

На даний момент під контролем медиків перебувають майже три сотні прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб — перебувають на самоізоляції, решта ізольовані в підрозділах чи обсерваторах.

При цьому підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби здійснюють постійний контроль за лікуванням хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття, за необхідності проводять експрес-тести чи ПЛР-діагностику на наявність захворювання.

Окрім того у відомстві суттєво змінено графіки роботи, щоб зменшити кількість фізичних контактів.

Як писав УНН, наразі в Україні виявлено 9 009 випадків COVID-19, з них 220 — летальні.

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