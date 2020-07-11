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Пандемия: COVID-19 выявлен у военных на базах США в Японии

Пандемия: COVID-19 выявлен у военных на базах США в Японии

Киев  •  УНН

 • 12336 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Власти префектуры Окинава на юге Японии объявили о выявлении нового коронавируса у нескольких дислоцированных в этом регионе военнослужащих США. Об этом в субботу сообщает телеканал NHK, отмечает УНН.

Точно число инфицированных не называется, однако, по данным телеканала, речь идет о более чем 50 человек. Отмечается, что заразившиеся находятся, в частности, на базе Кэмп Хансэн и на авиабазе Футэмма, расположенных на территории префектуры.

Согласно информации NHK, число выявленных случаев инфицирования среди военнослужащих США на Окинаве достигло 148.

10 июля военное командование морской пехоты США в Японии приняло решение вернуть ограничения для своих военнослужащих из-за угрозы распространения коронавируса. Таким образом, им вновь будет запрещено пользоваться общественным транспортом, кроме специального такси, курсирующего по территории военных объектов, а выход за пределы баз для посещения кафе и ресторанов будет ограничен.

Общее количество заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, составило 21 406 человек, 982 из которых — погибли. Всего в стране выздоровели порядка 18 тыс. человек. При этом 32 пациента остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

По данным ВОЗ, в Японии — 21 129 инфицированных, 982 человека — погибли.

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