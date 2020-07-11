Пандемія: COVID-19 виявлено у військових на базах США у Японії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Влада префектури Окінава на півдні Японії оголосила про виявлення нового коронавірусу у кількох дислокованих в цьому регіоні військовослужбовців США. Про це в суботу повідомляє телеканал NHK, зазначає УНН.

Точна кількість інфікованих не називається, проте, за даними телеканалу, йдеться про більш ніж 50 осіб. Відзначається, що інфіковані знаходяться, зокрема, на базі Кемп Хансен і на авіабазі Футемма, розташованих на території префектури.

Згідно з інформацією NHK, кількість виявлених випадків інфікування серед військовослужбовців США на Окінаві досягла 148.

10 липня військове командування морської піхоти США в Японії прийняло рішення повернути обмеження для своїх військовослужбовців через загрозу поширення коронавірусу. Таким чином, їм знову буде заборонено користуватися громадським транспортом, крім спеціального таксі, що курсує по території військових об’єктів, а вихід за межі баз для відвідування кафе і ресторанів буде обмежений.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Японії, включаючи пасажирів і екіпаж круїзного лайнера Diamond Princess, склало 21 406 осіб, 982 з яких — загинули. Всього в країні одужали близько 18 тис. осіб. При цьому 32 пацієнти залишаються у важкому стані в палатах інтенсивної терапії.

За даними ВООЗ, в Японії — 21 129 інфікованих, 982 людини — загинули.

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