Пандемическая ситуация в Одесской области стабилизируется - ОГА

Детали

По словам Волошенкова, улучшилась ситуация с медицинским кислородом; на 9 ноября регион имеет запас в полторы суток. Кроме того загруженность коронавирусных коек в больницах области снизилась до 74%.

“74% — самый низкий показатель за последнюю неделю — ранее держался на уровне 80%. Сейчас постепенно снижается. С одной стороны это и уменьшение количества случаев, с другой стороны — дополнительные койко-места”, — сказал Борис Волошенков.

Отметим, что за минувшие сутки в регионе выявлено 1516 новых больных коронавирусом, что на 42 меньше, чем днем ранее. Летальных случаев — 30, что на 20 меньше, чем 8 ноября. По состоянию на 9 ноября излечились от болезни 871, продолжают болеть 48938 человек. 1 ноября в области зарегистрирован рекордный показатель заболеваний за сутки — 1908 человек.