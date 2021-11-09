Пандемічна ситуація в Одеській області стабілізується - ОДА

Деталі

За словами Волошенкова, покращилася ситуація з медичним киснем; на 9 листопада регіон має запас у півтори доби. Крім того завантаженість коронавірусних ліжок у лікарнях області знизилася до 74%.

“74% — найнижчий показник за останній тиждень-раніше тримався на рівні 80%. Зараз поступово знижується. З одного боку це і зменшення кількості випадків, з іншого боку — додаткові ліжко-місця", — сказав Борис Волошенков.

Зазначимо, що за минулу добу в регіоні виявлено 1516 нових хворих коронавірусом, що на 42 менше, ніж днем раніше. Летальних випадків - 30, що на 20 менше, ніж 8 листопада. Станом на 9 листопада вилікувався від хвороби 871, продовжують хворіти 48938 осіб. 1 листопада в області зареєстровано рекордний показник захворювань за добу - 1908 осіб.