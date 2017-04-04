Горючее начало дорожать в мелком опте
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Результаты мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине на прошедшие сутки свидетельствуют о стабильности цен на светлые нефтепродукты и рост цены сжиженного газа, а в мелком опте - подорожание бензина А-92 евро, бензина А-95 евро, ДТ и СПБТ. Такие данные приводит НТЦ "Психея", передает УНН.
Цены на высокооктановые бензины не изменились. Так, стоимость бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23,49 грн/л, бензина А-95 евро - 24,72 грн/л, дизельное топливо евро - 22,33 грн/л.
Сжиженный газ немного подорожал - на 0,1% (1 коп/л) до 10,91 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ в высокооктановом бензине составляет 44,1%.
Напомним, как сообщал УНН, рынок сжиженного газа в Украину тенизирован на треть.