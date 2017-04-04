Паливо почало дорожчати в дрібному опті

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Результати моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні станом на минулу добу свідчать про стабільність цін на світлі нафтопродукти і зростання ціни скрапленого газу, а в дрібному опті — подорожчання бензину А-92 євро, бензину А-95 євро, ДП та СПБТ. Такі дані наводить НТЦ “Психея”, передає УНН.

Ціни на високооктанові бензини не змінилися. Так вартість бензину А-92 євро на українських АЗС складає 23,49 грн/л, бензину А-95 євро — 24,72 грн/л. Дизельне паливо євро — 22,33 грн/л.

Зріджений газ трохи подорожчав — на 0,1% (1 коп/л) до 10,91 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ до високооктановому бензину становить 44,1%.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, ринок скрапленого газу в Україні тінізовано на третину.

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