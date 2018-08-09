Палестинцы заявили о достижении перемирия в Газе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Израиль и контролирующий Сектор Газа палестинское исламское движение ХАМАС договорились о перемирии в прибрежном анклаве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Соглашение достигнуто при посредничестве Египта, которое осуществляет контакты с обеими сторонами. “Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня”, — приводит канал слова официального палестинского источника, не называя его.
Между тем, израильские представители, как передает телеканал Al Hadath, отвергают факт договоренности о прекращении огня.
Напомним, Армия обороны Израиля с вечера восьмого августа наносит удары по блокированному палестинскому анклаву Сектор Газа в ответ на ракетный обстрел.