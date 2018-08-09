Палестинцы заявили о достижении перемирия в Газе

Соглашение достигнуто при посредничестве Египта, которое осуществляет контакты с обеими сторонами. “Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня”, — приводит канал слова официального палестинского источника, не называя его.

Между тем, израильские представители, как передает телеканал Al Hadath, отвергают факт договоренности о прекращении огня.

Напомним, Армия обороны Израиля с вечера восьмого августа наносит удары по блокированному палестинскому анклаву Сектор Газа в ответ на ракетный обстрел.