Палестинці заявили про досягнення перемир'я в Газі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Ізраїль і контролюючий Сектор Гази палестинський ісламський рух ХАМАС домовилися про перемир’я в прибережному анклаві. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Al Arabiya.
Угода досягнута за посередництва Єгипту, яке здійснює контакти з обома сторонами. “Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню”, — наводить канал слова офіційного палестинського джерела, не називаючи його.
Тим часом, ізраїльські представники, як передає телеканал Al Hadath, відкидають факт домовленості про припинення вогню.
Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю з вечора восьмого серпня завдає ударів по блокованому палестинському анклаву Сектор Гази у відповідь на ракетний обстріл.