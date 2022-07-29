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Палестинского подростка застрелили израильская армия

Палестинского подростка застрелили израильская армия

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Палестинский подросток был убит в пятницу в ходе столкновений с израильской армией на оккупированном Западном берегу, сообщило министерство здравоохранения Палестины. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Wafa.

Детали

16-летний Амджад Нашаат Абу Алия «скончался от критических ранений, полученных боевыми пулями в грудь» во время столкновений у села Аль-Мугайер, недалеко от Рамаллы, говорится в заявлении министерства.

Столкновения вспыхнули, когда израильские поселенцы и палестинцы начали бросать друг в друга камни.

Израильская армия заявила, что расследует инцидент.

Это произошло после того, как два палестинца были убиты во время ночного рейда израильских военных в Наблусе рано утром в воскресенье.

Добавим

По меньшей мере 53 палестинца были убиты с конца марта, в основном на Западном берегу.

За тот же период 19 человек были убиты палестинцами в Израиле— большинство из них были гражданскими лицами.

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