Палестинского подростка застрелили израильская армия
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Палестинский подросток был убит в пятницу в ходе столкновений с израильской армией на оккупированном Западном берегу, сообщило министерство здравоохранения Палестины. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Wafa.
Детали
16-летний Амджад Нашаат Абу Алия «скончался от критических ранений, полученных боевыми пулями в грудь» во время столкновений у села Аль-Мугайер, недалеко от Рамаллы, говорится в заявлении министерства.
Столкновения вспыхнули, когда израильские поселенцы и палестинцы начали бросать друг в друга камни.
Израильская армия заявила, что расследует инцидент.
Это произошло после того, как два палестинца были убиты во время ночного рейда израильских военных в Наблусе рано утром в воскресенье.
Добавим
По меньшей мере 53 палестинца были убиты с конца марта, в основном на Западном берегу.
За тот же период 19 человек были убиты палестинцами в Израиле— большинство из них были гражданскими лицами.