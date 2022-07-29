Палестинського підлітка застрелили ізраїльська армія

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16-річний Амджад Нашаат Абу Алія «помер від критичних поранень, отриманих бойовими кулями в груди» під час зіткнень біля села Аль-Мугайєр, неподалік Рамалли, йдеться у заяві міністерства.

Зіткнення спалахнули, коли ізраїльські поселенці та палестинці почали кидати одне в одного каміння.

Ізраїльська армія заявила, що розслідує інцидент.

Це сталося після того, як двох палестинців було вбито під час нічного рейду ізраїльських військових у Наблусі рано вранці в неділю.

Додамо

Щонайменше 53 палестинці були вбиті з кінця березня, в основному на Західному березі.

За той же період 19 осіб були вбиті палестинцями в Ізраїлі— більшість із них були цивільними особами.