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Палестинського підлітка застрелили ізраїльська армія

Палестинського підлітка застрелили ізраїльська армія

Київ • УНН

 • 118227 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Палестинського підлітка було вбито в п'ятницю в ході сутичок із ізраїльською армією на окупованому Західному березі, повідомило міністерство охорони здоров'я Палестини. Про це УНН пише з посиланням на агенство Wafa.

Деталі

16-річний Амджад Нашаат Абу Алія «помер від критичних поранень, отриманих бойовими кулями в груди» під час зіткнень біля села Аль-Мугайєр, неподалік Рамалли, йдеться у заяві міністерства.

Зіткнення спалахнули, коли ізраїльські поселенці та палестинці почали кидати одне в одного каміння.

Ізраїльська армія заявила, що розслідує інцидент.

Це сталося після того, як двох палестинців було вбито під час нічного рейду ізраїльських військових у Наблусі рано вранці в неділю.

Додамо

Щонайменше 53 палестинці були вбиті з кінця березня, в основному на Західному березі.

За той же період 19 осіб були вбиті палестинцями в Ізраїлі— більшість із них були цивільними особами.

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