Палестинский лидер отреагировал на идею переноса посольства США в Иерусалим

С.Арикат также пригрозил принять ряд шагов, направленных на прекращение членства Израиля в ООН, а также предупредил о намерении подать соответствующие иски во все международные организации.

Он подчеркнул, что палестинский народ продолжает вести борьбу за независимость, тогда как Израиль проводит "политику апартеида" и "забирает чужие земли и надежду на будущее".

Ранее председатель Палестинской автономии Абу-Мазен (Махмуд Аббас) во время встречи в Аммане с королем Хашимитского королевства Абдаллой II призвал нового главу Белого дома воздержаться от переноса американского посольства, "чтобы избежать осложнений на пути достижения политического урегулирования".