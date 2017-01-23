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Палестинский лидер отреагировал на идею переноса посольства США в Иерусалим

Палестинский лидер отреагировал на идею переноса посольства США в Иерусалим

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 января. УНН. Высокопоставленный представитель Палестинской автономии Саиб Арикат заявил, что в случае реализации планов Дональда Трампа по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим палестинское руководство откажется от признания Израиля как еврейского демократического государства, передает УНН со ссылкой на израильский 9 канал.

С.Арикат также пригрозил принять ряд шагов, направленных на прекращение членства Израиля в ООН, а также предупредил о намерении подать соответствующие иски во все международные организации.

Он подчеркнул, что палестинский народ продолжает вести борьбу за независимость, тогда как Израиль проводит "политику апартеида" и "забирает чужие земли и надежду на будущее".

Ранее председатель Палестинской автономии Абу-Мазен (Махмуд Аббас) во время встречи в Аммане с королем Хашимитского королевства Абдаллой II призвал нового главу Белого дома воздержаться от переноса американского посольства, "чтобы избежать осложнений на пути достижения политического урегулирования".

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