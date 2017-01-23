Палестинський лідер відреагував на ідею перенесення посольства США до Єрусалима
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Високопоставлений представник Палестинської автономії Саїб Арікат заявив, що у випадку реалізації планів Дональда Трампа з перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима палестинське керівництво відмовиться від визнання Ізраїлю як єврейської демократичної держави, передає УНН з посиланням на ізраїльський 9 канал.
С.Арікат також пригрозив вжити низку кроків, спрямованих на припинення членства Ізраїлю в ООН, а також попередив про намір подати відповідні позови в усі міжнародні організації.
Він підкреслив, що палестинський народ продовжує вести боротьбу за незалежність, тоді як Ізраїль проводить "політику апартеїду" і "забирає чужі землі і надію на майбутнє".
Раніше голова Палестинської автономії Абу-Мазен (Махмуд Аббас) під час зустрічі в Аммані з королем Хашимітського королівства Абдаллою II закликав нового очільника Білого дому утриматися від перенесення американського посольства, "щоб уникнути ускладнень на шляху досягнення політичного врегулювання".
Нагадаємо, США обговорюють план перенесення свого посольства в Ізраїлі.